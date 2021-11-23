TBMM'de "Demirtaş teröristtir" kavgası
TBMM Plan ve Bütçe MHP'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" sözleri HDP vekillerin büyük tepkisine neden oldu.
İç Politika 23.11.2021, 00:45 23.11.2021, 01:33
TBMM Plan ve Bütçe MHP'li ve HDP vekiller birbirine girdi.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Konutanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Komisyonda MHP'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" sözlerinin ardından HDP'liler "Terörist sizsiniz" yanıtını verince gerginlik çıktı.
Gerginliğin ardından komisyona verilen 10 dakikalık arada vekiller birbirinin üzerine yürüdü.
Yaşanan arbedede MHP'li Olcay Kılavuz ve Baki Ersoy ile HDP'li Garo Paylan'ın yer aldığı görüldü.
Kaynak: Yeniçağ
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