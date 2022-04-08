TBMM'de milletvekili sayısı 580'e düşebilir

Milletvekili İsmail Koncuk'un Zafer Partisi'nden istifası sonrası TBMM'de bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi. HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi halinde Meclis'te partilerin sandalye sayısının yeniden değişmesi de gündemde.

Son olarak da Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi'nden istifa etti. 4 ay önce partisinin genel sekreterlik görevinden ayrılan Koncuk'un istifasıyla Zafer Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e indi.

Seçimlere İyi Parti listelerinden giren Koncuk, bir süre sonra istifa etmiş, daha sonra da Zafer Partisi'ne katılmıştı.

Bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi

Geçtiğimiz Şubat ayında ise İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etmişti.

Meclis'e CHP listesinden giren Çelebi de bir önceki yasama yılında partisinden ayrılarak Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katılmıştı.

Son istifaların ardından Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

Sandalye sayısı 580'e inebilir

Bu kez gözler HDP sıralarında. PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi gündemde.

Meclis içtüzüğüne göre 1 ayda 5 birleşime katılmazsa milletvekilliği düşürülebiliyor.

Eğer süreç işletilirse HDP'nin milletvekili sayısı 57'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı ise 580'e inmiş olacak.

TRT