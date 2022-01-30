TBMM bu hafta yoğun

Meclis'te yoğun mesai 1 haftalık aranın ardından devam edecek.

Binlerce eğitimciyi ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklif Genel Kurul'un gündemine gelecek.

Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına girecek ve 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

10 yıl kıdemi olan ve sınavı başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış olacak.

10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek. Öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de teklifte yer alıyor.

Bekir Bozdağ yemin edecek

Abdulhamit Gül'ün görevden af talebinin kabul edilmesiyle birlikte Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ Genel Kurul'da yemin edecek.

Böylece Bekir Bozdağ'ın milletvekilliği de düşmüş olacak.

Meclis'te Anayasa Komisyonu başkanlığını yürüten Bozdağ'ın yerine komisyon başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.

Semra Güzel hakkındaki fezlekeler

Yeni haftada HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç de işleyecek.

Teröristle fotoğrafları çıkan Güzel hakkındaki fezlekeyi inceleyen Hazırlık Komisyonu, hafta başında HDP'li vekilin sözlü savunmasını almak üzere toplanacak.

Semra Güzel'in, yüz yüze savunmanın yanı sıra bir milletvekiline de savunma yaptırma hakkı bulunuyor.

Savunmanın ardından hazırlanacak rapor Karma Komisyon'a sunulacak.

Bu hafta ayrıca, Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu raporunun da Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber