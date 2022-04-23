TBMM Başkanı Şentop, Garo Paylan'ın "hadsiz" kanun teklifini iade etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın sözde Ermeni soykırımının meclisçe tanınmasını öngören yasa teklifini içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
İç Politika 23.04.2022, 22:04
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın HDP'li milletvekili sözde “Ermeni Soykırımı’nın' tanınması için TBMM’ye sunduğu kanun teklifini içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
JET İADE YAZISI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Garo Paylan’ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop’un da, hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.
Kaynak: Habertürk
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