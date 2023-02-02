TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,"Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok." dedi.
İç Politika 02.02.2023, 13:16
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk oldu.
Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" diye konuştu.
Şentop, Meclis'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha çok çalıştığını, daha verimli çalıştığını, daha etkili çalıştığını belirtti.
"Barış ödülünü hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır"
Şentop, ayrıca yaptığı açıklamada, "2022 yılında barış ödülü verilecekse barış ödülünü hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.
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