TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aradım. Kendilerine ve eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenabıhakk'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.