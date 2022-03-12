Tansu Çiller’in yeni partisinin ismi kulislere sızdı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Çiller'in son dönemde parti kurmaya ilişkin görüşmeler yaptığı belirtilirken, kulislerde yeni partinin isminin Büyük Türkiye Partisi olacağı öne sürüldü.

Duvar'da yer alan habere göre, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski Başbakan Tansu Çiller’in partinin başına geçmek için kendisiyle görüştüğünü fakat bunu kabul etmediklerini belirtmişti. Öz, “İlerleyen sohbette anladım ki partinin başına geçmek istiyor, bizim de onun himayesinde çalışmamızı istiyor. Tabii ben bunu kabul edemem” demişti.

Öte yandan Çiller, iktidara yakınlığıyla bilinen ATV'deki programda, "Bu millet bana sadece ilk kadın başbakanlığı görevini vermedi. İlk kadın hazine bakanı, ilk kadın içişleri bakanı, ilk kadın başbakan yardımcısı ve sonrasında ilk kadın başbakanlığı verdi.

Ben milletimi özledim. Beni aktif siyasete katmak için geçmişte de otobüslerle geldiler. Eğer ülkemi büyük bir sıkıntıda görmezsem, ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa, bana bir talep de olmazsa siyasetle meşgul olmam. Ancak gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum" demişti.

'Partisinin ismi belli' iddiası

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Çiller'in yeni partisinin Büyük Türkiye Partisi olacağını öne sürdü. Parti çalışmalarına ilişkin kulis bilgilerini açıklayan Balbay, "Bir iki ay içinde örgütlenmeyi planlıyorlar. 7 bölge için örgütlenme başkanı atadılar. Bu örgütlenme başkanları il başkanlıklarını oluşturma çabası içine girdi" ifadelerini kullandı.

Balbay şöyle devam etti: Kurultayın iki ay içinde yapılması planlanıyor. Haziran ya da sonbaharda seçim iklimi olabilir. Erdoğan, 6 partili ittifakın iyi görünen bir hava oluşturduğunu gördü.

'Şu an kurulu bir parti ile anlaşılmış'

Öte yandan Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, 10 Mart'taki yazısında Çiller'in partisine ilişkin kendisine gelen kulis bilgilerini aktardı.

"Uzun süredir bir çalışma yapılıyor. Demirel’e yakın bazı isimler…" diyen Özçelik, "Doğru Yol Partisi’nin eski yöneticileri… Çiller döneminin bürokratları… Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Partinin tüzük taslağı bile yazılmış. İçlerinden bazıları Çiller’le de temas halinde. Aslında çalışmaları beraber yürütüyorlar demek daha doğru…" ifadelerini kullandı.

"Partinin adı da düşünülmüş" diyerek devam eden Özçelik, şunları söyledi:

Demokrat Parti ile anlaşma yanlış bulunmuş. “İçinde 12 Eylül ürünü ANAP var” denmiş. Başka isimler de tartışılmış. En sonunda Demirel’in, 12 Eylül sonrası kurdurduğu, Darbecilerce yasaklanan, “Büyük Türkiye Partisi” isminde karar kılınmış. Şu anda kurulu bir parti ile anlaşılmış. Düğmeye basılırsa hemen kongresi yapılacakmış. Adı, tüzüğü ve yöneticileri değişecekmiş.

Çalışmalara katılanlardan eski bir siyasetçi ile görüşmesini bildiren Özçelik, şunları aktardı:

Kurulu bir parti ile anlaşmamız tamam. Yeni partinin adının, Büyük Türkiye Partisi olacağı da doğru. Bu isim önemli. 12 Eylül sonrası Demirel’in yasaklanan partisi. Hem Türkiye’yi kapsıyor, hem de ‘Büyük Türkiye’ hayalini. Bizim hesaplamalarımız şöyle. İlk anda en az yüzde 5 destek görürüz. Sonrası bizim performansımıza bağlı.

Büyük Türkiye Partisi hakkında

Büyük Türkiye Partisi, 12 Eylül Askeri Darbesi'den sonra kapatılmış Adalet Partisi'nin (AP) siyasi mirasçısı olarak kurulan sağ görüşlü bir siyasi parti.

Millî Güvenlik Konseyi'nin (MGK) siyasi partilerin kuruluşuna izin vermesinden kısa bir süre sonra, 20 Mayıs 1983'te kuruldu. Amblemi sağ el olan partinin başına emekli orgeneral Ali Fethi Esener getirilmiş, kuruluş çalışmalarını 12 Eylül'ün yasaklılarından Süleyman Demirel ile yakınlığı bilinen Hüsamettin Cindoruk, Mehmet Gölhan, Necmettin Cevheri, Nahit Menteşe ve diğer bazı AP yöneticileri yürütmüştü. Bildirimin hemen ardından AP'nin yöneticilerinden eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve 143 arkadaşı partiye katıldı.

BTP, kapatılmış eski bir siyasi partinin devamı olduğu gerekçesiyle MGK'nın 79 sayılı kararıyla 31 Mayıs 1983'te kapatıldı.

Ayrıca kurucuların MGK'nın yazılı izni olmaksızın yeni bir partinin kurucusu olmaları, bir partinin herhangi bir kademesinde görev almaları, seçimlerde aday olmaları yasaklandı; partinin kurucularından Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet Gölhan ile Süleyman Demirel ve İhsan Sabri Çağlayangil 2 Haziran-1 Ekim 1983 arasında Çanakkale, Zincirbozan'da zorunlu ikamete tabi tutuldu.

Aynı isimde 14 Haziran 1996'da kurulan başka bir parti, 9 Ocak 1997'de kurucular kurulu tarafından feshedilirken, 6 Haziran 2016'da aynı isimde başka bir parti kuruldu.