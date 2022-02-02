Tanju Özcan İmamoğlu'nu hedef aldı: "Emperyalistlerin uşaklığını yapmam"

Göçmen karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Özcan, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vermek için basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Özcan, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özcan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmeleriyle ilgili yorumu soruldu.

Amerika'nın dost olamayacağını ve kendisinin emperyalistlerin uşaklığını yapmayacağını belirten Özcan, “Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem" dedi.

Özcan, "Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu, beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

Özcan şunları söyledi: "Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam."

CHP'DEN UYARI CEZASI ALMIŞTI

Tanju Özcan, kamuoyunda göçmen karşıtı açıklamalarıyla biliniyor.

Özcan, sosyal medyada yayınlanan bir programda, çocuğu olmayan başörtülü bir kadınla arasında geçen diyalogu anlatmasının ardından partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan'a uyarı cezası vermişti.