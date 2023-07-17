Tanju Özcan ile hareket edenler yandı

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Özcan, yürüyüşün 10'uncu günde Başkent'e vardı.

Burada CHP Genel Merkezi'nin önünde, beraberindeki kalabalıkla birlikte Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı ve istifa sloganları yükseldi.

Bunun üzerine basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu da CHP Genel Merkezi önünde Özcan ile birlikte slogan atan bazı partililerin görüntü kayıtlarının ve şikayet dilekçelerinin kendilerine ulaştığını belirtti.

‘Tanju Özcan’ın yürüyüşüne destek verenlerin partiden ihraç edilmesi’ söylemlerine yanıt veren Başkan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi arkadaşlar bizim Disiplin Kurulumuz iki şekilde çalışır. Birincisi İl Yönetimi ya da Genel Merkez Yönetim Kurulu, disipline verilecek parti üyelerinin, herhangi bir tavrını, hareketini, yanlışını görürse gerekçeli kararıyla beraber evraklarını hazırlar, sevkini yapar. İkincisi de birileri, partinin tüzüğüne aykırı herhangi bir hareket, tavır görürse onunla ilgili Disiplin Kuruluna vermeye yetkili olan İl Yönetim Kurulu'na ya da Merkez Yönetim Kurulu'na dilekçe verir, gerekçelerini verir. İl Yönetim Kurulu gerekçeleri görüşür. Verilecek kişiyi davet eder, dinler, eğer verileceği yönünde bir kanaati oluşursa disiplin kuruluna sevk edilir.

Bazı partililerin CHP Genel Merkezi önünde parti tüzüğüne aykırı davranış ve sloganlarının görüntü kayıtlarıyla birlikte kendisine ulaştığını ifade eden Türkoğlu, şöyle devam etti:

Şu ana kadar gelen bazı dilekçeler var ama buna İl Yönetim Kurulu karar verecek. Şu an bu konuyla alakalı yapılmış bir toplantı yok. Bu hafta içi ya da önümüzdeki hafta içi yapılabilir. Onunla toplantı yapıldığı zaman gelen dilekçelere göre değerlendireceğiz. Yürüyüş ile ilgili değil. Partinin genel merkezinin önünde atılan sloganlarla ilgili, slogan atan kişilerin görüntü kayıtları ve dilekçeler bize ulaştırıldı.