Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu hakkında ilginç iddia

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100 canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Dersim Harekatı nedeniyle Atatürk'e karşı kini olduğunu savundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ATATÜRK'E KARŞI KİNİ VAR"

Özcan, şunları söyledi: "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. Dersim'de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayanlar 'Dersim Katliamı' diyor. Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum."

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İmamoğlu mehter takımı gibi bir ileri iki geri. İmamoğlu değişimden bahsediyor ama adını koyamıyor. Sayın İmamoğlu'nun yarım saatten fazla izlediğim konuşmasında ne şiş yansın ne kebap ben bunu anladım. Dağ fare doğurdu. CHP'de değişim olmadıkça birçok başkanımızın yerel seçimde şansı olmayacak. İmamoğlu'nun neye talip olduğunu anlamadım.

Siz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla seçime gireceksiniz büyük İstanbul buluşmasından bahsedeceksiniz yani bütün partileri bir araya getireceksiniz. Ondan sonra seçimi kazanacaksınız böyle bir şeyi ben öngöremiyorum. İmamoğlu halkın ne beklediğinin farkında değil. İmamoğlu bugün maalesef halkın beklentileri aksine geri vitese takmıştır. Böyle tuhaf açıklamaların İmamoğlu'na katkı sağladığını düşünmüyorum. İstanbul'dan aldığım duyumlara göre İmamoğlu il kongresi için daha avantajlı görünüyor.

"İMAMOĞLU'NDAN DAHA CESUR AÇIKLAMALAR BEKLİYORDUM"

Sayın İmamoğlu'ndan bugün daha cesur, net açıklamalar bekliyordum, diyor ki 'Büyük İstanbul ittifakını sağlayacağım' nasıl sağlayacaksın Sayın İmamoğlu senin genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürece nasıl o kadar parti seçmenini bir araya getireceksin? O zaman bağımsız olarak çık derdini herkese anlat."