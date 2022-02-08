Tanju Özcan'dan 11 milletvekiline istifa çağrısı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'erken seçim' için çok konuşulacak bir formülü ortaya koydu."Bugün saat 12:00'de Türkiye’yi aydınlığa çıkartacak. Ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım. İnşallah muhalefet hayır demez!" paylaşımıyla merak uyandıran Özcan, saat 12.00'de kameraların karşısına geçti.

ERKEN SEÇİM İÇİN '11 MİLLETVEKİLİ' FORMÜLÜ

Türkiye'nin çok önemli sorunları olduğunu ve artık bu duruma "dur" deme zamanının geldiğini belirtti. Muhalefet liderlerine çağrıda bulunan Bolu Belediye Başkanı Özcan, 'erken seçim' için 11 milletvekilinin istifasının yeterli olacağını iddia etti.

Şu ana kadar 19 milletvekilinin koltuğunun boşaltığını belirten Özcan, 11 milletvekilinin daha istifasıyla ara seçime gidileceğini savundu. '11 cesur milletvekili'ne ihtiyaç olduğunu söyleyerek, bir gün bile kaybedecek zamanının olmadığını belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'erken seçim' formülüyle ilgili yaptığı açıklama şöyle;

KRİTİK TARİH 15 MART

Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur milletvekili istifa ederse, ara seçim yapılacak. Seçmenin yüzde 56'sı sandık başına gidecek 30 milletvekili için. Bu da ara seçim olmaz genel seçime döner. Muhalefet bu öneriyi kabul ederse bu istifaların 15 Mart'ta genel kurulda kabul edilmesi gerekiyor. O yüzden bir gün bile kaybedecek gün yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel seçime gitmeme şansı yok. Öyle olursa kaybettiğini şimdiden ilan etmiş, kabul etmiş olur.

"BEN ARTIK BİTTİ DİYORSAM, BU İŞ BİTMİŞTİR"

"Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki, milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır"

Kaynak: Mynet