Tanju Özcan CHP'den kovuldu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

Özcan, HDP'nin talebi üzerine Kılıçdaroğlu tarafından disiplin kuruluna verilmişti.

Son olarak ise Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Bolu'dan Ankara'ya "değişim" yürüyüşü gerçekleştirmişti.

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