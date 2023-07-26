Tanju Özcan CHP'den kovuldu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den resmen atıldı.
İç Politika 26.07.2023, 14:46
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.
Özcan, HDP'nin talebi üzerine Kılıçdaroğlu tarafından disiplin kuruluna verilmişti.
Son olarak ise Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Bolu'dan Ankara'ya "değişim" yürüyüşü gerçekleştirmişti.
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