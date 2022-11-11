Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren sözlerinden dolayı tazminat davası açtı.
İç Politika 11.11.2022, 14:06
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, "Tam bir Fetöroman. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar." açıklamasını yaptı.
Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı'nın FETÖ üyeliğinden yargılaması devam eden avukatı tarafından hem kendisine hakaret edildiğini hem de Kılıçdaroğlu adına dava açıldığını kaydetti. Soylu, kendisinin de Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık tazminat davası açtığını bildirdi.
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