Süleyman Soylu, AFAD ve 112'de çalışmaları takip etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ve 112'ye gelerek buradan karla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmaları takip etti.
İç Politika 25.01.2022, 18:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, olumsuz hava koşullarına ilişkin çalışmaları takip etti.
Soylu, Karayolları Bölge Müdürlüğündeki toplantının ardından beraberindeki AFAD Başkanı Yunus Sezer ile AFAD İl Müdürlüğü ve 112’ye ziyarette bulundu.
Kar yağışı ve hava koşullarının yol açtığı olumsuzluklarla ilgili yürütülen çalışmaları inceleyen Soylu, yapılan müdahaleleri ve son gelişmeleri takip etti.
Kaynak: AA
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