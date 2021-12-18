Suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Antalya'da jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Konyaaltı ilçesinde, kamuya ait arazilerin orman vasfını yitirmesini sağlayarak, hukuki geçerliliği olmayan belgelerle hak sahibi olmayan çalışan ve kendilerine itiraz eden vatandaşları silahla tehdit edip, 400 dekar kamu arazisini işgal eden suç örgütüne yönelik, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince 6 ay süren takibin ardından, örgüte üye 13 kişiye yönelik 21 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 44 tabanca fişeği, iki tabanca namlusu, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, iki kılıç, iki hançer, 14 bıçak, satır, balta, 150 gram esrar, 1,5 kilo kenevir tohumu, 10 zilyetlik satış sözleşmesi, 10 cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar, hafıza kartları ve yazılı doküman ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheliden 8'i gözaltına alınırken, 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Firari olan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.