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Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklif Meclis'te

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'na geldi.

İç Politika 05.01.2022, 21:10
Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklif Meclis'te

TBMM Genel Kurulu'nda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin birinci bölümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Stokçuluk, kanunlarımızda doğru tanımlanmış ve hapis cezası gibi ağır bir cezası var. Bu teklifte ise yalnızca Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18'inci maddesinde para cezaları artırılıyor. Hapis cezası zaten varken siz para cezasını biraz daha artırmakla çözüm bulacağınızı iddia ediyorsunuz. Kusura bakmayın ama buna göz boyamak yani algı operasyonu denir." diye konuştu.

Devlet Demiryollarına ait İskenderun Limanı'nın 2011'de, Mersin Limanı'nın 2007'de, Samsun ve Bandırma limanlarının 2010'da 36 yıllığına; Derince Limanı'nın 2015'te 39 yıllığına işletilmek üzere özelleştirildiğini anımsatan Altıntaş, "Bu limanlardan da sözleşmesi en önce yani 2007'de imzalanan limanın devrinin üzerinden henüz 14 yıl geçmiş, sözleşme bitimine daha 22 yıl var; Derince Limanı'nın sözleşmesinin bitimine 32 yıl var. Erken seçim kararı almasanız dahi, seçimlerin 2023 Haziranı'nda olacağı da ortadayken bu acele nedir? Tekrar iktidar olacağınıza inanıyorsanız bu teklifi seçimden sonra getirin." ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bağımsız olması gereken EPDK'nin, vatandaşa yapılan tarihi zamma yol verdiğini ileri sürerek, "Enerji lobilerine teslim oldu. Kurum amacından çıktı, EPDK talimatla çalışan, AK Parti'nin ilçe başkanlığı durumuna geldi. EPDK'ye 'Bu zamların talimatını da saraydan mı aldınız?' diye sormak lazım. Kademeli tarifeyi amacı dışına çıkardınız, insani yaşam şartlarından ve sosyal tarife olmaktan uzaklaştırdınız. Yaptığınız hukuksuzdur, fırsatçılıktır. Çıkardığınız yasaya aykırı uygulamaya geçtiniz ve yine 'Ben yaptım, oldu' dediniz. Kazanan kim oldu? Kazanan enerji lobileri oldu, kaybeden de vatandaşımız." görüşünü savundu.

"Sulamada, güneş enerji sisteminden faydalanmak gerekiyor"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için çok önemli bir çalışmanın içerisinde olduğunu belirterek, "Türk milletinin önümüzdeki yüzyıllarda da bu coğrafyada hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmesi, enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilmek için bugün Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te petrol arama çalışmalarını yapan, bugün yerden yere vurduğunuz bu Enerji Bakanlığının çalışanlarının sayesinde bu aşamalar gerçekleşiyor." diye konuştu.

Yer altı su kaynaklarının bu ülkenin önemli su kaynakları olduğunun altını çizen Kaşıkçı, ancak çiftçilerin mahsulünü sulamak için bu su kaynaklarını kullandığını söyledi.

Çiftçilerin bu suyu su pompalarıyla çıkardığı için önemli miktarda elektrik faturası ödediğine dikkati çeken Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"MHP olarak, tarımsal sulamada, bu tür önemli ovalarda, özellikle güneş enerjisi sisteminden faydalanmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunu yaparken de çiftçilerimizin bireysel olarak bunu yapmalarından ziyade, aslında kuracağımız kooperatifler aracılığıyla vatandaşımızı ve çiftçilerimizi bu yöne doğru yönlendirebiliriz. Bizlerin, o bölgenin, o şehrin yerel yöneticilerinin de bu kooperatiflerin içerisinde bulunması aynı zamanda çiftçilerimize de önemli bir güven verecek diye düşünüyorum. Denizdeki dip akıntısının elektrik enerjisine çevrilmesiyle ilgili bu teklifimizi biraz sonra Sayın Bakanımıza da sunacağım ve çiftçilerimizin güneş enerjisinden daha fazla faydalanıp önemli bir girdi olan elektrik enerjisinden de tasarruf edilmesi açısından önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum."

"Tüm bu çalışmalar yargı denetimi içinde yürüyecektir"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teklifte yer alan düzenlemelere benzer bir uygulamanın olup olmadığına dair bir soruya Altunyaldız, "Benzer uygulama; 4760 sayılı kanun kapsamında Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili bir düzenleme yapıldığına dair bir bilgi var elimizde. Anayasa Mahkemesine iptali için açılan davanın olumsuz sonuçlandığına dair bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bu uygulama tüm limanlar için otomatik işleyecek bir uygulama değil. Bir talep süresi, değerlendirme süreçleri var. Sonunda onay süreçleri var. Dolayısıyla yapılmak istenen şey; idarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuk denetimine, yargı denetimine tabi olması prensibi ve anlayışı gereği tüm bu çalışmalar yargı denetimi içinde yürüyecektir." yanıtını verdi.

Süreçlerin belirlendiğini vurgulayan Altunyaldız, buna ilişkin iddiaların bir temeli olmadığını bildirdi.

"Piyasayı bozan stokçuluk faaliyetleri sonucunda firmalara ceza"

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda 2020'de 2 bin 900, 2021'de 2 bin 703 olmak üzere toplamda 5 bin 603 dosya görüşülüp karara bağlandığını ifade eden Altunyaldız, "Bu kapsamda 896 dosyada aykırılık tespit edilmiş ve fahiş fiyat artışı, piyasayı bozan stokçuluk faaliyetleri sonucunda firmalara toplamda 25 milyon 444 bin 478 TL idari para cezası uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 TL idari para cezası uygulandığını hatırlatan Altunyaldız, "81 ilde 15 Eylül - 28 Aralık 2021 tarihleri arasında Ticaret Uyum Müdürlüklerince gerçekleştirilen haksız fiyat denetimlerinde toplam 14 bin firma ve 101 bin 338 ürün incelenmiş ve denetlenmiştir." dedi.

Altunyaldız, yapılan düzenlemeyle ceza alt ve üst sınırlarını düzenlemek ve değiştirmek suretiyle etkinliği artırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Birlikte üretmeye, piyasanın kendi dengelerini korumaya ve üretimle ihracatla büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
#stokçuluk #TBMM
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