Sosyalist ittifakta hangi isimler var
TKP, Sol Parti, TKH ve Devrim Hareketi’nin oluşturduğu “Sosyalist Güç Birliği’nde yer alan isimler açıklandı.
İç Politika 20.08.2022, 17:17
Birçok sanatçının, akademisyenin ve gazetecinin bulunduğu listede, Odatv’nin Haber Müdürü Fethi Yılmaz da yer aldı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|3
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|4
|5. Başakşehir
|2
|4
|6. Alanyaspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|2
|4
|8. Gaziantep FK
|2
|4
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Antalyaspor
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Gençlerbirliği
|2
|4
|2. Bodrumspor
|1
|3
|3. Samsunspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Boluspor
|2
|3
|7. Altınordu
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|7
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Leicester City
|2
|1
|15. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|2
|4
|2. Atletico Madrid
|1
|3
|3. Real Betis
|1
|3
|4. Villarreal
|1
|3
|5. Osasuna
|1
|3
|6. Real Madrid
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Celta Vigo
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Espanyol
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Cadiz
|1
|0
|18. Girona
|1
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0