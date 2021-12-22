Soruşturmayı duydu, dediklerini inkar etti
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sonrası sert düşüş yaşayan doların bu düşüşüne karşı spekülatörlüğe soyunan İYİ Partili Durmuş Yılmaz dediklerini inkar etti.
TBMM Genel Kurulunda söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, doların düşüşünü 'alım fırsatı' olarak gördüğü açıklamasına ilişkin konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında kendisiyle ilgili söylediği sözleri anımsatan Yılmaz, "Çıktığım programın bir aşamasında kur 12-13 liraya gelmişti fakat tekrar 17-18'lere çıktı. Ondan önceki dört tane döviz müdahalesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her yaptığı konuşmadan sonra kurun düştüğü seviyeden tekrar yukarıya çıkması, o arada da kurun tekrar düştüğü seviyeden yukarı çıkmasından hareketle şu cümleyi kurdum, dedim ki: 'Bu bir alış fırsatı olabilir. Yarın sabahtan itibaren bu kaldığı yerden devam edebilir' demedim, bakın, 'edecektir' dedim. Bu cümleyi kurdum inkar etmiyorum." diye konuştu.
"KİMSEYE TAVSİYEDE BULUNMADIM"
Kimseye "al" veya "sat" tavsiyesinde bulunmadığını ifade eden Durmuş, "Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım." dedi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Alanyaspor
|18
|27
|8. Sivasspor
|18
|26
|9. Karagümrük
|18
|26
|10. Beşiktaş
|17
|25
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|18
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8