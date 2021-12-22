Soruşturmayı duydu, dediklerini inkar etti

TBMM Genel Kurulunda söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, doların düşüşünü 'alım fırsatı' olarak gördüğü açıklamasına ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında kendisiyle ilgili söylediği sözleri anımsatan Yılmaz, "Çıktığım programın bir aşamasında kur 12-13 liraya gelmişti fakat tekrar 17-18'lere çıktı. Ondan önceki dört tane döviz müdahalesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her yaptığı konuşmadan sonra kurun düştüğü seviyeden tekrar yukarıya çıkması, o arada da kurun tekrar düştüğü seviyeden yukarı çıkmasından hareketle şu cümleyi kurdum, dedim ki: 'Bu bir alış fırsatı olabilir. Yarın sabahtan itibaren bu kaldığı yerden devam edebilir' demedim, bakın, 'edecektir' dedim. Bu cümleyi kurdum inkar etmiyorum." diye konuştu.

"KİMSEYE TAVSİYEDE BULUNMADIM"

Kimseye "al" veya "sat" tavsiyesinde bulunmadığını ifade eden Durmuş, "Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım." dedi.