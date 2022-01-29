"Sorsan Cumhuriyeti biz kurduk derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten çekinmezler"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün hem Giresunla hasret gideriyor, hem de açılış heyecanını birlikte yaşıyoruz. Dereli'yi ziyaret ettik. Afeti haber almaz tüm birimleri harekete geçirerek kimseyi sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Giresunlulara söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yarlarını sarmayı başardık. Bugün inşası tamamlanan afet konutları, işyerleri ve altyapıların açılışını gerçekleştirdik. Afetzede kardeşlerimizin dertlerine derman olabildiğimiz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Giresun merkeze geçerek bizleri bekleyen onbinlere hitap ettik. Açılışını yaptığımız eser, hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

Bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken, benzer acıların tekrar yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları koordinasyon içinde riskli alanların belirlenmesi için çalışıyor. Nerede bir eksik, hata, sorun varsa hemen oraya müdahale ediliyor. Bu mücadelenin başarılı olması, halkımızın destek vermesine bağlıdır.

İklim değişikliğinin ülkemizi de etkilediği dönemde bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğinize inanıyorum.

Hiçbir engel tanımadan Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de Giresun'da her açıdan verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Giresunla kardeşliğimizi yeniledik, muhabbetimizi güçlendirdik. Yarın Trabzon'da olacak, orada da dolu dolu bir program icra edeceğiz. Kışa, kara, soğuğa, sıcağa aldırmadan hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Biz Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadık. Biz bu millete efendilik yapmak üzere değil, hizmetkar olmak üzere geldik.

GİRESUN'A YATIRIMLAR

Asla popülizm yapmadık. Giresun'da verdiği sözleri Ankara'da unutanlardan olmadık. Milletimize karşı hep samimi olduk, dürüst davrandık. Yalanı, iftirayı, hakareti kapımıza yaklaştırmadık. Biz icraatımızla konuşuruz. Türkiye'yi tarihinin en büyük kalkınma hamlesiyle buluştururken hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. Son 19 yılda Giresun'a 27 milyar lira tuta0rında yatırım yaptık.

Biz tüm şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken, muhalefetin içler acısı durumunu eminim sizler de görüyorsunuz. Türkiye hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı. Bir türlü karar veremiyorlar.

"HIRSLARINDAN GÖZLERİ BİR ŞEY GÖRMÜYOR"

Bunların ne millete hizmet etmek gibi bir niyetleri ne memlekete hizmet kazandırma gibi bir hedefleri var. Siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka hiçbir dertleri yok. Güya milletvekili sıfatı taşıyorlar güya belediye başkanlığı sıfatı taşıyorlar ama hırslarından gözleri hiçbir şey görmüyor. Siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi devletlerini batıya şikayet edecek kadar milli onurlarını kaybettiler. Sorsan Cumhuriyeti biz kurduk derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten çekinmezler. Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlusu görünce kaçmak, televizyon karşısında keyif çatmaktır. Korkaklık, beceriksizlik, kifayetsiz muhterislik dışında başka yetenekleri yok. Bu tatlı su siyasetçilerine asla yüz vermiyor.

"ÖNCE 2023, SONRA 2024"

Sadece 1 haftada yaşananlara bakmak bile muhalefetin çapını görmek için bile kafidir. Hiçbir iftira bunları kurtaramayacak. Hiçbir medya kampanyası bu skandalların üstünü kapatamayacaktır. Önce 2023, ardından 2024 seçimleri bu beceriksizlerin siyasetten tasfiye edildiği yıllar olacaktır. Bugünden itibaren çok daha güçlü çalışacağız. Daha koordineli, uyumlu, planlı çalışacağız.