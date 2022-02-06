Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Şubat'ta Çayırova ilçesindeki Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı'nda sözlerinin çarpıtıldığını, "2023 yılında, yani yüzüncü yılında Cumhuriyetle hesaplaşacağız" şeklinde bir ifadesinin asla olmadığını, hukuk önünde yalan, iftira ve sonrasında organize şeklinde gelişen kötülükle mücadele edeceklerini bildirdi.

Büyükakın, yazılı açıklamasında, 3 Şubat'taki toplantıda yaptığı konuşmanın bilinçli şekilde bağlamından kopartılarak çarpıtıldığını vurguladı.

Söylenmemiş sözlerin söylenmiş gibi bir algı oluşturulduğunu aktaran Büyükakın, onunla da yetinilmeyerek şahsını hedef alan acımasız ve ahlaksız bir saldırı kampanyasına dönüştürüldüğünü kaydetti.

Çarpıtmayı ve gerçekte ne söylediklerini açıkça göstermek için paylaştıkları videonun ise "O konuşmanın videosu ortaya çıktı" şeklinde servis edilerek yeni linç kampanyasına dönüştürüldüğünü ifade eden Büyükakın, "Tarafımızdan yayımlanan video izlendiğinde açıkça görüleceği üzere, söz konusu toplantıda '2023 yılında, yani yüzüncü yılında Cumhuriyetle hesaplaşacağız' şeklinde bir ifadem asla olmamıştır. Adını, İstiklal Savaşı gazisi bir dededen alan ve bu adı gururla taşıyan Tahir Büyükakın'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetle bir hesaplaşması asla olamaz. Ne bundan önceki konuşmalarımızda ne de çarpıtılan konuşmamızda bu yönde bir imaya bile rastlanamaz. Bizim hesaplaşmamız ancak ve ancak müstevliler ve şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle bir tutanlarla olur." ifadelerini kullandı.

"Sevr heveslilerini çok çok iyi biliyoruz"

Büyükakın, bağlamından kopartılarak çarpıtılan konuşmanın benzerlerini başka vesilelerle başkaca toplantılarda da defalarca yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birilerinin 'Sevr' özleminin hiç bitmediğini vurguladığım, Türkiye'ye yönelik saldırıları anlattığım konuşmalardan biridir. 'Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem bölgesinde, yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı. 2023'te bunun duruşması olacak. 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o gün 100 yıllık hesaplaşmada Cumhurbaşkanımızın yanında olacak mısınız?' şeklindeki açık ve net ifadelerim, insaf dışı, ahlak dışı ve bir büyük zorlamayla çarpıtılmıştır."

Bu ifadeleri çarpıtanlar için kullanılabilecek kötü niyet yakıştırmasının bile kifayet etmeyeceğini vurgulayan Büyükakın, "Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir. Her birimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 100. yılında onu taçlandırmak için mücadele veriyoruz. Tekrarlanan darbelerle 15 Temmuz kalkışmasıyla teröre verilen desteklerle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkma mücadelesinden alıkoymak için mücadele eden Sevr heveslilerini ve onlarla beraber çalışanları da çok çok iyi biliyoruz. Bizim 100 yıllık hesabımız onlarladır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yalan ve iftirayla hukuk önünde mücadele edeceğiz"

Büyükakın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Şüphesiz Türkiye'nin adımları, tarih sahnesindeki kararlı yürüyüşü, coğrafyasındaki dik duruşu, kendisine ait olanı vermeme mücadelesi, birilerinin canını sıkmaktadır. Kimlerin 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Türkiye'yi durdurmak için büyük fırsat olarak gördükleri herkesçe malumdur. ABD Başkanı Biden'in açıklamaları hepimizin hafızasına kazınmış değil midir? Türkiye'yi bölüp parçalamaya, Doğu Akdeniz'deki haklı varlığını sonlandırmaya, güneyinde bir terör devleti kurmaya aşerenlerin gayretleri herkesçe malumdur. Bunları anlattığım bir konuşmanın böylesine çarpıtılması üzerine, söz konusu konuşmanın videosunu bizzat kendimiz paylaştık. Umuyorduk ki konuşmayı izleyenler utanıp pişman olur. Tam aksi bu kez de 'Tepki toplayan konuşmanın videosu ortaya çıktı' şeklinde son derece çirkin yaklaşım ortaya koydular. Oysa ortaya çıkmadı. Oysa gizli saklı değildi. Oysa biz kendimiz yayımladık. Hal böyle iken şu saatten sonra yapacağımız tek şey hukuk önünde bu yalan ve iftirayla sonrasında organize şekilde gelişen kötülükle mücadele etmektir."