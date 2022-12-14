Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'referandum' iddiasına yalanlama

Meclis Başkanı Şentop, AA muhabirinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, "Külliyen yalan." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.