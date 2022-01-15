Seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu

Buna göre, YSK'nın kriterlerini tam karşılayabilen 24 parti 2023 Haziran ayında yapılması öngörülen seçimlere katılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

YSK'nin 12 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı karara göre 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip.

Partilerin isimleri şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokrat Parti

8- Demokratik Sol Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- Sol Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi