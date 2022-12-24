Seçim tarihi için masada 3 alternatif var
AK Parti, 2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili takvimi netleştirmek için çalışmaları hızlandırdı.
İç Politika 24.12.2022, 09:52
30 Nisan, 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin ele alındığı MYK toplantısında seçimin ikinci tura kalma ihtimaline karşı özellikle 30 Nisan tarihi üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında seçim hazırlıkları üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. 30 Nisan, 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin ele alındığı toplantıda, her ihtimal değerlendirilerek taslak bir takvim oluşturuldu.
ERDOĞAN'DAN 'TEFERRUATLI ÇALIŞMA' TALİMATI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim işleri başkanlığına konu hakkında teferruatlı bir çalışma yapması için talimat verdiği öğrenildi. Seçimin ikinci tura kalma ihtimaline karşı özellikle 30 Nisan tarihi üzerinde değerlendirmeler yapıldı.
Kaynak :Türkiye
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Başakşehir
|14
|27
|4. Adana Demirspor
|13
|24
|5. Konyaspor
|14
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|13
|15
|14. Kasımpaşa
|13
|15
|15. Hatayspor
|13
|14
|16. Karagümrük
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4