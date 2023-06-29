Seçim sonrasında yapılan en kapsamlı ilk anket

Kamuoyu araştırma kuruluşları genellikle seçimlerden önce halkın nabzını tutar.

Ama Yusuf Akın’nın genel müdürü olduğu Areda Survey, seçimlerden hemen sonra halkın röntgenini çekmiş. Hem beklentileri ölçmüş hem seçim sonuçlarına ilişkin tespitlerde bulunmuş. Areda Survey 28 Mayıs seçimlerini Erdoğan yüzde 52.4 Kılıçdaroğlu yüzde 47.6 olarak bulmuştu. Resmi sonuçlar da bu oranlarda gerçekleşti.

Areda Survey’nin 2-5 Haziran tarihleri arasında 2646 kişi üzerinde yaptığı anket seçim sonrası halkın nabzını göstermesi açısından önemli.

KILIÇDAROĞLU’NA GÜVEN DUYULMUYOR

Seçimlerin sihirli sözcüğü güven. Halk güven duyduğu lidere oy veriyor.

Ankete katılanların yüzde 55.5’inin Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde verdiği sözlere güven duymadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine güven duyanların oranı ise yüzde 44.5 çıkıyor.

ERDOĞAN’A GÜVEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sürecinde verdiği sözlere duyulan güven ise yüzde 53.3 çıkıyor. “Güven duymuyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 46.7 çıkıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU MU

Seçim sonuçları Türk halkı tarafından nasıl karşılandı? Ankete katılanların yüzde 43’ü seçim sonuçlarının kendisinde hayal kırıklığına yol açtığını belirtiyor. “Seçim sonuçları hayal kırıklığına yol açmadı” diyenlerin oranı ise 57 çıkıyor.

EKONOMİYLE İLGİLİ SORUNLARI ÇÖZER Mİ

Areda Survey’nin araştırmasında iktidarın ekonomiyle ilgili sorunları çözüp çözemeyeceği de sorulmuş. Ekonomiyle ilgili sorunların çözüleceğine inananların oranı yüzde 52.4’e ulaşırken, inanmayanların oranı yüzde 47.6 çıkıyor.

HALK UMUTLU

Gergin geçirilen bir seçim kampanyasının ardından halkımız Türkiye’nin daha iyiye gideceğine inanıyor.

“Türkiye daha iyiye gidecektir” diyenlerin oranı yüzde 53.1 olurken, “Daha kötüye gidecektir” diyenlerin oranı ise yüzde 46.9’da kalıyor.

ERDOĞAN KAZANINCA MUTLU OLMUŞLAR

Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçimi kazanmasıyla ilgili olarak ne hissettikleri sorulmuş.

“Mutlu oldum” diyenlerin oranı yüzde 49.7 çıkıyor. “Bir şey hissetmedim” diyenler yüzde 15.7 olurken, “Mutsuz oldum” diyenler yüzde 34.6’da kalıyor. Seçimde Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tamamı da Erdoğan’ın kazanmasından dolayı kendini mutsuz hissetmemiş.

4 PARTİYE TEPKİ BÜYÜK

Ankette Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin kazandığı milletvekili sayısını hak edip etmedikleri de sorulmuş. CHP listelerinden seçimlere giren 4 parti 39 milletvekili çıkarmıştı. Ali Babacan’ın 15 milletvekili hak ederek kazandık demesine rağmen ankete katılanların yüzde 89.9’u 4 partinin milletvekili sayısını hak etmediği görüşünde. “Hak ediyor” diyenlerin oranı ise ancak yüzde 10.1 çıkıyor.

CHP’YE TEPKİ

Bu 4 partiye CHP listelerinden 77 milletvekili kontenjanı ayrılmıştı. Bunlardan 39’u seçilerek Meclis’e girdi. CHP’nin 4 partiye kendi listelerinden yer vermesini ankete katılanların yüzde 80.3’ü yanlış buluyor. “Doğru buluyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 19.7 çıkıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN KATKISI OLDU MU

İkinci turla birlikte CHP ile ittifak yapan Ümit Özdağ’ın seçimlerde katkısı oldu mu? Ankete katılanların yüzde 57.8 “Pek olmadı” diyor. “Çok oldu” diyenler yüzde 10.7 çıkarken, “Biraz oldu” diyenlerin oranı ise yüzde 31.5’e ulaşıyor.

SİNAN OĞAN’IN KATKISI OLDU MU

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceğini açıklamıştı. Peki Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’na katkısı oldu mu? Ankete katılanların yüzde 21.7’si “Çok oldu” diyor. “Biraz oldu” diyenlerin oranı yüzde 50.6 çıkarken, “Pek olmadı” diyenler yüzde 27.7’de kalıyor.

MUHARREM İNCE’YE KASET KOMPLOSU

“Muharrem İnce’ye düzenlenen kaset komplosunun arkasında kim var?” sorusuna ankete katılanlar ilk sırada FETÖ yanıtını vermiş. İkinci sırada ise CHP geliyor.

“FETÖ” diyenlerin oranı yüzde 27 olurken, CHP’yi işaret edenlerin oranı yüzde 22.2 çıkıyor. Doğrudan Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutanlar ise yüzde 17.8’le üçüncü sırada geliyor.

KILIÇDAROĞLU DEVAM ETMELİ Mİ

Araştırmada Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na devam edip etmemesi de sorulmuş. “Devam etsin” diyenler yüzde 38.5’te kalırken, “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 61.5’e ulaşıyor.

CHP’NİN BAŞINA KİM GEÇMELİ

“CHP’nin başına kim geçmeli?” sorusuna verilen yanıtta Ekrem İmamoğlu yüzde 33.6’yla ilk sırada geliyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 19.4’le ikinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 16.8’le Muharrem İnce ve yüzde 9.8’le Mansur Yavaş takip ediyor.

Canan Kaftancıoğlu diyenlerin oranı yüzde 6.6 çıkarken, genel başkan adaylığı gündemde olan Özgür Özel’e destek yüzde 5.2 çıkıyor. Partisini kapatarak tekrar CHP’ye dönen Mustafa Sarıgül ise yüzde 3.7 oranında destek bulurken, Tanju Özcan diyenler yüzde 0.7’yle son sırada yer alıyor.

MİLLET İTTİFAKI DAĞILIR MI

Millet İttifakı’nın seçimlerde başarısız olması ve ardından ortaklar arasında yaşanan tartışmalar Türk halkında Millet İttifakı’nın dağılacağı kanaatinin oluşmasına neden olmuş.

Ankete katılanların yüzde 56.5’i yerel seçimlere varmadan dağılacağını düşünüyor. “Yerel seçimlere kadar devam eder sonra dağılır” diyenlerin oranı ise yüzde 26.7 çıkıyor. Yüzde 16.8’lik bir grup ise Millet İttifakı’nın yerel seçimlerden sonra da devam edeceği görüşünde.

Bu anket Meral Akşener’in kongredeki konuşmasından sonra yapılsaydı inanıyorum ki bu oranlar daha yüksek olurdu.