Seçim barajını fazla buldu, parmak boyası geri gelsin dedi

Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, basın toplantısında konuştu.

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim kanununda değişiklik teklifini eleştiren Usluer, "Gelişmiş demokratik ülkelerde seçim barajının yüzde 3 ila 5 arasında olduğunu, yüzde 7'lik barajdan demokratikleşme öyküsü çıkamayacağını" söyledi.

Usluer, seçimlerin hileye açık olduğunu da iddia etti. Parti olarak bu konuda önerileri olduğunu söyleyen Usluer, "Biz Memleket Partisi olarak, ‘seçim güvenliği için parmak boyası yeniden hayata geçirilmeli’ diyerek bu konuyu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.