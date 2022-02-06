Savcı Sayan: "CHP'deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kılıyordum"
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN ekranlarında eski partisi CHP ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Sayan, CHP'deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kıldığını sonra da bu kâğıtları kimse görmesin diye çöpe attığını söyledi.
İç Politika 06.02.2022, 17:21
CNN Türk'te canlı yayına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, "CHP'de mescit açtırmak için uğraştım, büyük zararlarını gördüm. CHP'de namazı A4 kâğıtlarını üstünde kalıyordum" açıklaması yaptı.
AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dün CNN Türk kanalında 'CNN Türk Masası' adlı programa konuk oldu.
CHP'den neden koptuğunu anlatan Sayan, "CHP'de mescit açtırmak için uğraştım, büyük zararlarını gördüm. CHP'de namazı A4 kâğıtları üstünde kılıyordum. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Seccade götürmek bile yasaktı. Milletimiz duysun. Ben A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyordum, üzerinde namaz kılıyordum, sonra o A4 kâğıtlarını toplayıp çöpe atıyordum. Anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sputnik
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