"Savaş bütçesi" sözüne cevap verdi: "Sırtını PKK'ya yaslayanlar bu bütçeden rahatsız olur"

AK Parti milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunda görüşülen TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2022 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak'ın enerjinin başkenti olma yolunda olduğunu belirterek, madenlerin daha aktif ve verimli hale getirilmesi için adımlar atıldığını söyledi.

Karadeniz gazının 2023'te milletin kullanımına sunulacağını hatırlatan Uçar, bunun için Zonguldak Filyos Limanı'nda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kamu Denetçiliği Kurumunun etkin bir hak arama mekanizması olduğunu belirterek, "Kamu Denetçiliği Kurumunun tüm dünya ombudsmanlarını küresel bir çatı altında toplayıp özellikle İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve mülteciler gibi önemli konuları gündemine alıp çözümler üretmesi en büyük hayalimdir. Çünkü Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslararası kurumlar maalesef mazlumların haklarını koruma konusunda sınıfta kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Hak ihlali oranının son derece düşük olduğu da tespit edilecektir"

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının önemli bir reform olduğunu vurgulayarak, "Bireysel başvuru uygulamasının başladığı 23 Eylül 2012 tarihinden 2021'in ilk çeyreğine kadar toplam bireysel başvuru sayısı 308 bin 672'ye ulaşmıştır. Anayasa Mahkemesi bu başvuruların yaklaşık yüzde 86'sını karara bağlamıştır. Karara bağlanan toplam 265 bin 300 dosyanın yüzde 89'una kabul edilmezlik kararı verilmiştir. Esastan incelenen 12 bin 318 dosyada yüzde 4,6 oranında idari ret kararı, yüzde 5,4 oranında hak ihlali kararı verilmiştir. Başvuru oranlarına göre değerlendirildiğinde hak ihlali oranının son derece düşük olduğu da tespit edilecektir." bilgisini paylaştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Sayıştayın en önemli kurumlardan biri olduğunu belirterek, "Sayıştay ve benzeri birçok saygın kurumumuz var. Maalesef, son zamanlarda bunları itibarsızlaştırmaya yönelik bazı faaliyetleri görüyoruz. Bunların hiç kimseye faydasının olmadığını, özellikle bu tip kurumlarımızın korunması kollanması ve saygı duyulması gereken kurumlar olduğunu ben buradan bir kere daha özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum." dedi.

"Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını kazanması için hedefler belirledik"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, enerji ve tabii kaynaklar alanında Türkiye'ye çağ atlattıklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yenilenebilir enerjiden madenciliğe, nükleerden yerli kömüre kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını kazanması için hedefler belirledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise enerjinin bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, "Biz enerjiyi çeşitlendirmedikten sonra, zenginleştiremedikten sonra bağımlılığımız hep artacaktır, bu da bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye her yıl yüzde 5 büyürken yüzde 5 yeni enerji üretmek zorundadır. Bu zorunluluğu da her türlü kaynaklarla yerine getirecektir ve getirmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, son yirmi yılda artan sanayi yatırımlarıyla büyüyen Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacının karşılanması ve bu enerji ihtiyacı karşılanırken de kaynakların çeşitlendirilmesinin önemine işaret ederek, "Ülkeler ucuz, temiz, yenilenebilir ve güvenilir enerji üretmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yolları aranmakta ve kaynaklar çeşitlendirilmektedir. AK Parti hükümetleri dönemlerinde ekonomik gelişimlerin hızla artması, enerji ihtiyacı da benzer şekilde artmış ve bu enerji kullanım artışının arka planında enerjinin arzının düzenli, kaliteli, sürdürebilir hale getirilmesi için uygulanan politikaların ve uluslararası anlaşmalara ek olarak ülkemizde de kurulu gücün artırılması için büyük mücadele verilmiştir." diye konuştu.

İngiltere eski Başbakanlarından Winston Churchill'in Avam Kamarası'nda ifade ettiği "Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir." sözüne atıfta bulunan Boyraz, tüm kaynakların, yeryüzünde yaşayan tüm insanlar tarafından adil bir şekilde bölüşülmesinin mücadelesini yapan bir anlayışın, bir medeniyetin temsilcisi olduklarını söyledi.

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, "savaş bütçesi" eleştirilerine ilişkin, "Suriye bu bütçeden, Irak bu bütçeden, Afrika bu bütçeden, Doğu Türkistan, Kafkasya, Balkanlar bu bütçeden medet umuyor ve bu bütçeye dua ediyor. Dolayısıyla bu bütçe yabana atılacak, karşı çıkılacak bir bütçe değildir. Karşı çıkanlar var hiç şüphesiz. Sırtını PKK'ya yaslamış olanlar bu bütçeden rahatsız olurlar. Sırtını PKK'ya yaslamış olanlarla iş tutanlar da bu bütçeden rahatsız olurlar. 40 yıldır bu ülkenin başına bela olan PKK'nın kurucusu İmralı'dan talimat alanlar da bu bütçeden rahatsız olurlar. Pensilvanya'da sümüklü FETÖ'nün başından burada talimat almak noktasında iz sürenler de bu bütçeden rahatsız olurlar. Rahatsız olmalarına rağmen devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye bir kere daha zoru, ama milletimiz için uzun vadede en hayırlı olanı tercih etmiştir"

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Nükleer Düzenleme Kurumunun, nükleer enerji alanında yaptığı ve yapacağı atılımlara yönelik önemli bir faaliyet alanına sahip olduğunu belirterek, "Başbakan Menderes NATO ülkeleriyle beraber nükleer enerjiye ulaşma zaruretini vurgulayan bir konuşma yaptıktan tam 4 ay sonra 27 Mayıs darbesi yapılmış ve Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki yatırımları da akamete uğratılmıştır. Bu durum ta ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın çalışmalarıyla Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerinin atılmasına kadar sürmüştür. 2023'te de Akkuyu'nun ilk reaktör ünitesi bitirilecek ve önemli bir aşamaya geçilecektir. Diğer 3 ünitenin de 2026 yılına kadar faaliyete alınması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Nükleer güç alanında ısrarcı oldukları gibi ekonomi konusunda da kısa vadeli düşünmediklerini ifade eden Polat, "Bu ortamda üreticiyi, üretimi, istihdamı sadece kuru dengede tutabilmek adına yüksek faize mahkum etmenin, yani üreterek ve ihraç ederek küresel bir fırsatı yakalamanın her alanda kalkınmak ve refaha ulaşmak yerine faizin, rantiyenin eline bırakmak inanın geleceğimize bir fayda sağlamayacaktır. Türkiye bir kere daha zoru, ama milletimiz için uzun vadede en hayırlı olanı tercih etmiştir. Biz inanıyoruz ki bu kısa dönemli dalgalanmalar yerini inşallah kalıcı kazanımlara bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Enerji Bakanlığının çalışmalarında en yüksek teknolojiyi kullandığını belirterek, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit edilen doğalgazın 2023'te Filyos Limanı'na intikal edeceğini, hem Zonguldak'ın hem Türkiye'nin bu gelişmelerden istifade edeceğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmayı, kalkınmasını hızlandırmayı ve ekonomik güç haline gelmesini sağlamayı amaçladığını anlattı.

Bor üzerinde çok fazla araştırma yapıldığını, birçok kimyasal ürün geliştirildiğini söyleyen Şatıroğlu, 2021'de 2,5 milyon ton bor işlenerek elde edilen türev ürünlerin ülkeye 1 milyar dolarlık ihracat imkanı sağladığını bildirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmalarının milyonlarca gencin hayatını değiştirdiğini belirterek, kekeme olduğu için kendini ifade etmekte zorlanan bir gencin Gençlik Merkezi deneyimi sonrasında kendini ifade etmeyi öğrendiğini ve şu anda çok başarılı bir okul müdürü olduğunu anlattı.

Bir gençlik hayalleri olduğunu kaydeden Kadak, amasız fakatsız her genç için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kadak, "Gençlerin Bütçesi Gençlerde" projesiyle gençlerin bütçesinin gençler tarafından şekillenmesine imkan tanıdığı için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, alınan tedbirlerle maden sahalarındaki üretimin devamının sağlandığına işaret ederek, "İhracat açısından madenlerimiz yükselen bir grafiğe sahiptir. Amacımız; ihracat rakamlarını, ithalat rakamlarının üzerine çıkararak, maden ithalatının cari açığa olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktır." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Tokyo Olimpiyatları'na katılan 108 Türk sporcudan 50'sinin kadın olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kadınlarımız, Tokyo'da adeta tarih yazdı." dedi.

Aydemir, başta çeşitli spor dallarında milli hakem olarak görev yapan babası Ahmet Aydemir olmak üzere ahirete irtihal eden, hayatını spora ve sporcuya adamış tüm spor adamlarına rahmet dilerken duygulu anlar yaşadı.