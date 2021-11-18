Şamil Tayyar'dan Mehmet Uçum'a sert mesaj
50+1 tartışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'a AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan sert bir cevap geldi.
İç Politika 18.11.2021, 18:48 18.11.2021, 18:56
Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 uygulamasının Cumhurbaşkanı'na ve sisteme kurulan bir tuzak olduğunu iddia eden ve bu isimleri “Soros ve ekibinin AK Parti içindeki uzantıları” olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar'a cevap veren Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'a Şamil Tayyar'dan bir cevap daha geldi. Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Uçum, devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.
Uçum, devlet memurudur.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 18, 2021
Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez.
Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına.
Hodri meydan.
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