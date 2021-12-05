Sağda bir parti daha kuruluyor: Milli Yol Partisi

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) içerisinde yıllardır görev alan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşlarının da bulunduğu çok sayıda ismin öncülüğünde Milli Yol Partisi kuruluyor. Ankara’da yaptıkları açıklamayla manifesto yayınlayan Milli Yol Partisi’nin 199 kurucu üyesi bulunuyor. Türkiye’nin farklı illerinde son altı aydır yaptıkları görüşmelerin ardından partinin program ve tüzüğüne son halini veren Milli Yol Partisi, 8 Aralık Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluşu için gerekli evrakları teslim edecek.

‘ÜÇÜNCÜ YOL AÇILABİLECEĞİNİ VE BUNA İHTİYAÇ OLDUĞUNA İNANIYORUZ’

BBP’nin eski liderleri arasında yer alan Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte uzun yıllar siyaset yapan, BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından ‘Milli Yol Hareketi’ni başlatan Remzi Çayır’ın Milli Yol Partisi’nin genel başkanı olması bekleniyor.

BBP’nin son yapılan kurultayında genel başkan adayı olan ve Milli Yol Partisi’nin 199 kişilik kurucular kurulunda yer alan Haşim Yanar, Çayır’ın genel başkanlığında yola çıktıklarını ifade ederek yeni bir siyasi parti kurmalarının nedenine ilişkin şunları kaydetti:

“Milli Yol Partisi olarak biz bir üçüncü yol açılabileceğini ve milletin de buna ihtiyacının olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin gerilim siyasetinden arındırılarak yeni bir kulvar açılması gerektiğine inanıyoruz. Bunu yaparken rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Başkan’ın yol arkadaşları başta olmak üzere, son dönemde BBP’de görev yapan birçoğu il başkanı olan arkadaşlarla Türkiye’nin tüm renklerini temsil edeceğiz ve yol yürüyeceğiz. Ne kadar düzgün ve namuslu insan varsa onların bir araya geldiği bir yapı ve çatı oluşturduk. “

‘TÜRKİYE’NİN EN TEMEL SIKINTISIZ ADALET’

Milli Yol Partisi’nin Türkiye’nin birincil sorunlarına çözüm olacağını ve buna dönük çalışma yapacaklarını belirten Yanar, Türkiye’deki sorunlara ilişkin tespitlerini şu ifadelerle aktardı:

“Türkiye’nin en temel sıkıntısı adalet, hukuksuzluk. Hukuksuzluğa bağlı olarak gelişen güvensizlik, güvensizliğin oluşturduğu ekonomik sıkıntılar. Hukukun olmadığı yerde güven, güvenin olmadığı yerde ekonomi sağlıklı çalışmıyor. Bunlara vurgu yapacağız. Türkiye’de ciddi manada sağlıksız gelişen bir göç sorunu var. Bu toplumu derinden etkileyen boyutlara da ulaştı. Bu ve buna benzer ülkenin kanayan yarası olduğuna inandığımız hususlarla ilgili vurgu yapacağız ve çözüm önerileri sunacağız.”

‘TÜRK MİLLETİNİ KUCAKLAYAN BİR PARTİ OLACAĞIZ’

Ankara’da 5 Aralık’ta yapılan açıklamayla manifestosunu kamuoyuna duyuran Milli Yol Partisi, partinin demokratik, hukukun üstünlüğüne inanan bir parti olduğunu belirterek, “Adaleti, liyakati hayatın temeli kabul eder. Milliyetçi ve vatansever bir bakış açısına sahiptir ama diğer toplumların aşağılanmasını insanlığın ayrı ve farklı kategorilere tabi tutulmasını reddeder. Gizli ve açık kast sistemini insanlığa hakaret kabul eder” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gazete Duvar