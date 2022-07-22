"Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." ifadesini kullandı.
İç Politika 22.07.2022, 20:19
Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.
Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti. Büyüksün Türkiye. Tebrikler. Teşekkürler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan." paylaşımını yaptı.
Kaynak: AA
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