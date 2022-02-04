Saadet Partisi'nde istifa

İş insanı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'nden ayrıldı. Tuncer sosyal medya hesabından, partinin Genel İdare Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tuncer, ayrılık kararını, “İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsaade istemiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum” sözleriyle açıkladı.