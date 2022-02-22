Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim'den partisine üçüncü ittifak önerisi

Saadet Partisi’nin 2023’de yapılması planlanan seçimler kapsamında Millet İttifakı ile birlikte hareket etmesinden rahatsız olan Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, üçüncü bir ittifakın kurulması gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, partisinin Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı içerisinde yer almasını eleştirdi.

Konya TV’de yayınlanan Kulis İstanbul programına konuk olan Sevim, 2023’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve partiler arasındaki ittifak görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi’nin Millet İttifakı içerisinde yer almasını eleştiren Genel İdare Kurulu Üyesi Sevim, “İlla ki bir ittifakın içerisinde olacaksak bunun üçüncü bir ittifak olması gerek” dedi.

SAADET PARTİSİ AÇISINDAN EN DOĞRU KARAR

Parti tabanının Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yürütülen müzakerelerden rahatsız olduğunu dile getiren Sevim, söz konusu kanaatini defalarca Genel İdare Kurulu’nda paylaştığını belirtti.

Saadet Partisi liderliğinde üçüncü bir ittifakın kurulabileceğini ifade eden Genel İdare Kurulu Üyesi Sevim, “Bu hem ülkemiz hem de partimiz açısından en doğru karar olacaktır” dedi.

Sevim, parti yönetiminin 2023’e giden yolda nerede konumlanması gerektiğini net olarak belirlemesi gerektiğini söyledi. Sevim, “Hem ülkemizin menfaatini hem de partimizin geleceğini düşünerek karar vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

MUHALEFET LDİERLERİ BİR ARAYA GELDİ

AK Parti’ye karşı kurulacak ittifakta yer alması planlanan 6 muhalefet partisi lideri 12 Şubat’ta akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran CHP'li Kaftancıoğlu, “Rant ortaklığı değil, ilke ortaklığı” ifadelerini kullanmıştı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) haricindeki muhalefet partileri, güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin ardından liderler düzeyinde ilk toplantısını yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelmişti.