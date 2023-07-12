Saadet ile Gelecek ilk grup toplantısını yaptı
Saadet Partisi ile Gelecek Partisi kurdukları ortak grup çatısı altında ilk toplantılarını gerçekleştirdi
İç Politika 12.07.2023, 17:40
Saadet Partisi'nin TBMM'deki ilk grup toplantısı gerçekleşti. Toplantıda Karamollaoğlu ile Davutoğlu konuşma yaptı.
Gelecek Parti ile ortak grup kuran Saadet Partisi'nin TBMM'deki ilk grup toplantısı bugün gerçekleşti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplantı salonuna beraber geldi, ardından açıklama yaptı.
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