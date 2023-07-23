Ramiz Ongun Deva Partisi'nden istifa etti
Deva Partisi kurucularından Ramiz Ongun partisinden sert ifadelerle istifa etti.
DEVA Partisi’nin kurucu üyelerinden Ramiz Ongun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla istifasını duyuran Ongun, 'liyakatsiz' bir yönetim anlayışı olduğunu ifade etti.
Ongun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kıymetli yol arkadaşlarım; 1. olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada 'Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir' sözüyle teşkilatlarımıza dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştum. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, Deva Partisinin tam merkezinden çıkmıştır. Büyük ümitlerle kurulan Deva Partisinin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir."
Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, "vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle, arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için kurucusu olduğum Deva Partisinden istifa ediyorum.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
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