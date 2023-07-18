Prens Selman kendisi bizzat sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a Togg hediye etti. Prens Selman, hediye edilen aracı bizzat sürdü.
İç Politika 18.07.2023, 09:41 18.07.2023, 09:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.
Erdoğan ve Veliaht Prens Selman Al Salam Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.
Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.
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