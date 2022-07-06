Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz kendini savundu

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından kurulan Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dokunulmazlık dosyası görüşüldü.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Aydeniz, savunmasını yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ali Özkaya, Aydeniz'in dört dosya hakkında kendi savunmasını yaptığını, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da bir dosya için Aydeniz adına savunmada bulunduğunu söyledi.

Özkaya, toplantıda savunma yapan Aydeniz ve Beştaş'ın, konuyla ilgili video ve fotoğraflar ile savcılığa yaptıkları müracaatla ilgili takipsizlik kararını sunduğunu aktardı.

Ali Özkaya, komisyonun yarın saat 11.00'da tekrar toplanacağını bildirdi.

Beştaş ise toplantıda yeni delilleri ibraz ettiklerini, Aydeniz'in de 7 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu belirttiklerini söyledi.

Hazırlık Komisyonu, savunmaların ardından bir rapor hazırlayarak Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak.

İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlanmış ve Meclis Başkanlığına iletilmişti.