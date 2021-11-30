PKK'ya vurdu ses HDP'den geldi
TBMM'de Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Tahir Elçi'yi öldürenin PKK olduğunu söyleyince HDP sıralarından itirazlar yükseldi.
TBMM'de HDP'nin "Tahir Elçi cinayetinin tüm boyutlarıyla araştırılması" ile ilgili araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi görüşüldü.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, terör örgütü PKK'nın olay yerine giden Cumhuriyet savcısına bütün hendeklerden, çukurlardan ateş açtığını söyledi.
Zırhlı araçlarla bile keşif yapılamadığını anlatan Özkaya, "Bugün bu önergeyi verenlerin biri çıkıp neden 'Ey PKK terör örgütü tarihe, millete silah sıkıyorsunuz.' diyemiyor? Çünkü onların esirleri de o yüzden." diye konuştu.
Tahir Elçi'nin ölümünden kısa süre önce paylaştığı "Diyarbakır'ın simgelerinden Dört Ayaklı Minarenin ayaklarına silahlı suikast..." şeklindeki tweeti hatırlatan Özkaya, "Bu suikastı yapan kim? PKK terör örgütü. Camilere bomba atan kim? PKK terör örgütü. İnsanları katleden kim? PKK terör örgütü." ifadelerini kullandı.
SES HDP SIRALARINDAN YÜKSELDİ
Özkaya'nın PKK yandaşlarının bu konuda bir söz söylemediğini anımsatması üzerine ses HDP sıralarından yükseldi. Özkaya ise "Bak yine ses geldi. HDP demedim PKK dedim. Niye konuşuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan Özkaya, Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini hatırlatarak Anayasa gereğince devam eden davalarla ilgili Meclis'te de önerge verilemeyeceğine dikkati çekti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7