banner38

"PKK'nın siyasi uzantılarıyla kol kola dolaşanlara benim milletim tamam der mi?"

Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. Bunlarla kol kola dolaşanlara benim milletim tamam der mi? Teröristlerin biz inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz." dedi.

İç Politika 30.01.2022, 14:16 30.01.2022, 14:50
"PKK'nın siyasi uzantılarıyla kol kola dolaşanlara benim milletim tamam der mi?"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, bir ticaret merkezi, katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Trabzon'luyla aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayız. Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Bugün elimiz boş gelmedik. Bakanlık ve belediyelerimize ait yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 eserin toplu açılışı için sizlerle bir aradayız.

- Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz. Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli ilçelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz

- Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen yatırımları hizmete alıyoruz. DSİ ilçe merkezimizdeki dereleri ıslah etti. Şehrimizde ulusal su ürünleri gen bankası kuruldu.

- - Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ilçelerimizde 272 milyon liralık altyapı yatırımını tamamladı, hizmet binasını tadil etti. Çok katlı otopark yaptı. Yalıncak plajını düzenledi. Şehrimize 6 turizm tesisi kazandırdı. Millet bahçesine buz pateni pisti kurduk. Bu ve diğer yatırımların resmi açılışlarını da bugün yapıyoruz. Yeni otogar, meydan otogar yapılımı, kentsel dönüşüm projeleri gibi devam eden pek çok çalışması var belediyemizin. Biz Ferhat'ız siz Şirin'siniz, dağları dele dele biz şirine kavuştuk.

"TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

- CHP'nin başındaki zat, kiminle yan yana terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. Bunlarla kol kola dolaşanlara benim milletim tamam der mi? Teröristlerin biz inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz. En kritik yerleri terör örgütleriyle irtibatlı kişilere belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları için namus sözü vermişlerdi. Bay Kemal hani namus hani şeref?

- Bunlar her fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi? Bunlar Batı'dan talimat alırlar. Bunların ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri yok! Bunların sözleri gibi hayatları da yalan

- Geçen akşam yine çıkmış benim televizyon programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de 5’li çete diyor müteahhit firmalara. Bu firmalara 3 kat fazlasına verdiğimizi söylüyor. Ben ihalelere imza atmam. Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun yatsıya kadar bile yanmadı. Cambaz. Hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

- Türkiye siyasetinde CHP Genel Başkanının ve yöneticilerinin sergilediği omurgasızlığın bir örneğini bulmazsınız. Muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik. 20 yıllık iktidarımızda hep kendimizle yarıştık. Çıtayı kendi elimizle yukarı taşıdık. Her alanda bunu yaptık.

- Şehir hastanelerinin parasını nerden buluyorsunuz ey zavallı biz diyoruz ki yap işlet devret modeliyle bunları yaptık. Ve hala yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında yerli veyenilenebilir kaynakların oranını üsrekli yükselttik. Onlar daha ekonomik yöntemleri gündeme getirmeliydi. Biz şunu şöyle yaparız demeliydi. Ya mevtutları engellemenin ya da hesaba kitaba glemeyen üfürüklerle milleti kandırmanın peşindeler.

#cumhurbaşkanı #Recep tayyip erdoğan #Trabzon
Yorumlar (0)
banner35
6
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11