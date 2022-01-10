PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP Miletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
İç Politika 10.01.2022, 17:15 10.01.2022, 17:19
HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında, PKK'l terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının basında yer almasının ardından fezleke hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'terör örgütü üyeliği' ile suçlandığı fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezleke TBMM Genel Kurulu'na gelip oylanırsa Güzel'in vekilliği düşürülecek.
Kaynak: Gazete Duvar
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