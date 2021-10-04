PKK elebaşının yeğeninden amcası Öcalan'a özgürlük talebi
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni de olan HDP'li vekil Ömer Öcalan, 'Kürt sorunu'nun çözümü için amcasını adres gösterdi. Öcalan, PKK yayın organına yaptığı açıklamada “Öcalan konuşuluyorsa, onun da konuşmaya hakkı vardır" dedi ve amcası için özgürlük talep etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu öne sürerek çözümün HDP'de olduğunu söylemiş, HDP'li Sezai Temelli de bunun üzerine "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek PKK elabaşı Öcalan'ı adres göstermişti.
Türkiye'nin gündemine oturan 'muhatap' tartışması devam ederken, bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni de olan HDP'li vekil Ömer Öcalan'dan geldi.
PKK'nın yayın organı Mezopotamya'ya konuşan yeğen Öcalan, "Öcalan konuşuluyorsa, O'nun da konuşmaya hakkı vardır" dedi.
Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün konuşulması gerekiyormuş
Öcalan'ın 'Kürt sorununu' demokratik yollardan çözme noktasında muhatap alınması gerektiğini ifade eden HDP'li Öcalan, "Bunları göz önünde bulundurarak tecridi de ortadan kaldırarak Sayın Öcalan’ın direk halkla temas kurması gerekiyor. Artık Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğünü konuşmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1