PKK'dan eğitim aldı İstanbul'a il başkanı oldu
HDP İstanbul İl Başkanı dağda PKK'dan silahlı eğitim alan Ferhat Encü seçildi.
HDP İstanbul İl Kongresi bugün terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan sloganlarıyla yapıldı. Kongrede partinin yeni il başkanları da belli oldu.
PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim aldıktan sonra vekil olan ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giymesinin ardından vekilliği düşürülen Ferhat Encü ile İlknur Birol il başkanı seçildi.
Şırnak Başsavcılığı'nın üç yıl önce hazırladığı iddianamede HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda çaycılık yapan D.E.'nin ifadesi de yer almıştı.
"EĞİTİM OLMAZSA VEKİL OLAMAZLAR"
D.E. ifadesinde "4 milletvekili, milletvekili olmadan önce PKK'nın Cudi kampına gitti. Burada yaklaşık 20 gün silahlı ve ideoloji eğitimi aldıklarını, eğitimi başarı ile tamamladıklarını, eğitimi yapamazlarsa milletvekili olamayacaklarını bizzat bana söyledi." demişti.
O dört milletvekilinin Faysal Sarıyıldız, Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez olduğu açıklanmıştı.
Kaynak: Star
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