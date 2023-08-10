Pişman seçmen anketinden ilginç sonuçlar
Pişman seçmen anketinden Zafer Partisi, HDP ve İyi Parti sırasıyla ilk üç sırada yer aldı.
Metropoll Araştırma, seçimlerden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 2 buçuk ay sonra seçmenlere"Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" diye sordu."Evet, duyuyorum" diyenlerin oranı yüzde 22.4 çıktı. Sonuçlara göre pişman olduğunu dile getirenlerin oranı AK Parti'de yüzde 22.5, CHP'de 19.9, MHP'de yüzde 20.9, İYİ Parti'de yüzde 24.8, HDP/YSP'de yüzde 26.2, YRP'de yüzde 24.7, TİP'de yüzde 20.8, Zafer Partisi'nde ise yüzde 37.1 olarak hesaplandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde oy veren seçmenlere Metropoll Araştırma tarafından "Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
SEÇMENLERİN 4'TE 1'İ PİŞMAN
Katılımcıların yüzde 22.4'ü "Evet, duyuyorum", yüzde 72.8'i "Hayır, duymuyorum", yüzde 4.8'i ise "Fikrim yok/ Cevap yok" yanıtını verdi.
Sonuçlara göre pişman olduğunu dile getirenlerin oranı AK Parti'de yüzde 22.5, CHP'de 19.9, MHP'de yüzde 20.9, İYİ Parti'de yüzde 24.8, HDP/YSP'de yüzde 26.2, YRP'de yüzde 24.7, TİP'de yüzde 20.8, Zafer Partisi'nde ise yüzde 37.1 çıktı.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Boluspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
|0
|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Sakaryaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Sheffield United
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Girona
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0