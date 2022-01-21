Pervin Buldan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İç Politika 21.01.2022, 18:16
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Buldan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.
Korona testinin pozitif çıktığını duyuran Buldan'a çok Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karamollaoğlu, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de Twitter'dan Buldan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kaynak: Gazete Duvar
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