Pervin Buldan hakkında yeni soruşturma
HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dava duruşması sırasında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları sebebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"29 Aralık 2021'de İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır."
İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Yakalanarak tutuklanan Gencer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenmişti.
Gencer'in yargılanmasına 29 Aralık'ta başlanmıştı.
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