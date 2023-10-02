Pazarlık peşine olan Akşener'e kötü haber

Yerel seçim öncesi İyi Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçilen Ümit Özlale, açıklamalarda bulundu. Özlale, kendi adaylığının pazarlık konusu olması durumunda partisindeki tüm görevlerinden ayrılacağını belirtti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk etapta karşı çıkan, kısa süre sonra razı olan partide şimdilerde hesaplaşmalar hakim.

Öyle ki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler için kendi yolunu çizdi.

Partililer tarafından istifaya davet edilen Akşener, partisini kurultaya götürdü.

Ardından tek aday girdiği seçimde bir kez daha genel başkan seçildi. Bunun üzerine yaşananlardan sorumlu tuttuğu Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçti.

Akşener'in yeni görevinde ilk işinden biri yerel seçimlerde kapısını ittifaka kapatmak oldu.

Böylelikle İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu.

Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı da açıklayan Akşener, Ümit Özlale'yi işaret etti.

Ardından gözler Özlale’ye çevrildi. İzmir için seçim turlarına başlayan genel başkan yardımcısı Ümit Özlale, gelişmeler devam ederken T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özlale, İzmir için Meral Akşener’e adeta rest çekti.

"MÜZAKERE DURUMUNDA GÖREVLERİMDEN AYRILIRIM"

Adaylığının pazarlık konusu yapılması durumunda partiden istifa edeceğini açıklayan Özlale, “Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım.” dedi.