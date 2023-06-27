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"Parti tabanımız artık ittifak istemiyor"

İyi Parti'nin tartışmalı isimlerinden Lütfü Türkkan, partilerinin artık ittifaklara girmeyeceğini belirterek yerel seçimlerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı.

İç Politika 27.06.2023, 12:19
"Parti tabanımız artık ittifak istemiyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye ve Millet İttifakı'na rest çekmesinin ardından Lütfü Türkkan'dan da açıklama geldi. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Türkkan, CHP'ye tepki göstererek "İyi adaylar çıkarsınlar kazansınlar. Herkes için mümkün bu. Biz iyi aday çıkarırız, kazanırız." dedi. Türkkan, "Tekrar bir ittifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Türkkan, partisinin yerel seçimlere ittifak çatısı altında girmeyeceğini söyleyerek CHP'ye tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kurultayında CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener şunları söyledi:

"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. Biz hariç. O gün anladım ki, İYİ Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit görülüyor; sadece iktidar değil, muhalefetin bir bölümü için de… Anlıyorum, eşitlemeye çalışıyorsunuz, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul’un kazanılmasının sebebi HDP’dir dediğiniz gibi, iyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda Yedili Masa'yı bir kez daha devirdi. Eski ortaklarını yerden yere vuran Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi. CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan: Olunmadığı yerde suçlu ilan ediliyoruz"

Akşener'in Millet İttifakı'na rest çekmesinin ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan bir açıklama geldi. Sözcü TV'de konuşan Türkkan, İYİ Parti'nin millete güvenerek seçime gitmek zorunda olduğunu belirterek, "CHP'yle giderken bir tek amaç başarılı olmak. Başarılı olduğumuz yerde ödül alamıyoruz. Olunmadığı yerde suçlu ilan ediliyoruz. Bizim partiye gelen ne? Hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

"CHP sopası yemek istemiyoruz"

Türkkan, İsmail Saymaz'ın "İstanbul ve Ankara kaybedilirse? Onda bir sorumluluk olmayacak mı? Tamamen mi kapalısınız ittifaka?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Ya arkadaş, orada sorumluluk burada sorumluluk. İyi adaylar çıkarsınlar kazansınlar. Herkes için mümkün bu. Biz iyi aday çıkarırız, kazanırız. Meral hanımın sözlerinin sonra salonun nasıl coşkuyla alkışladığına tanıklık ettiniz. Yani tabanımız bunu (CHP'yi) istemiyor. Tekrar bir ittifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz"

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