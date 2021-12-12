Parti kongresinde PKK marşı okudular
HDP'nin İstanbul Kongresi'nde terörist başı Öcalan lehine sloganlar atılırken PKK'nın sözde marşı okundu.
İç Politika 12.12.2021, 21:26
HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP vekilleri ve parti üyeleri katıldı.
TERÖRİST BAŞI ÖCALAN İÇİN SLOGANLAR
Kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
HDP'liler, kongrede bir de PKK marşı okuyup ant içti.
Kaynak: Yeni Şafak
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