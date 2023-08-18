Özgür Özel'in CHP karnesi yenilgilerle dolu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz.” diyerek liderlikteki ısrarını sürdürüyor. CHP'li Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalinin olduğunu ifade ederek, “CHP’de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu çalışacağım” dedi.

Delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu yanlısı isimlerin bariz üstünlüğü, Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası rakiplerini kolaylıkla egale edebileceğini gösteriyor. Buna rağmen Özgür Özel’in adaylıkta ısrarcı olması, CHP’de dengelerin ne yönde değişebileceği konusunda merak uyandırıyor. Özel’in CHP kariyeri ise “yenilgi yenilgi büyüyen bir yenilgi”ye işaret ediyor…

MANİSA’NIN KAYBEDENLER KULÜBÜNDE

Özgür Özel 2009 yılında Manisa Belediyesi’ne başkan adayı oldu. CHP’li Özel sadece %13 oy aldı. Seçimi MHP’li Cengiz Ergün %38’lik oranla kazandı.

Özgür Özel, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimi’nde Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili yapılarak TBMM’ye girdi.

Özgür Özel, 2014’te yeniden Manisa Belediye Başkan adayı oldu. Vekillik avantajına rağmen Özel yine kazanamadı. CHP’nin %18 oy aldığı Manisa’da MHP’li Cengiz Ergün %40’la başkanlığı elde etti.

2017 yılında Manisa Yunus Emre ilçesinde Özgür Özel’in desteklediği ilçe başkan adayı seçimi kaybetti.

Özgür Özel, 2019 kasım ayında Yunus Emre ilçesi Güzleyurt mahallesinde bizzat delege adayı oldu. Özel, CHP’de yöneticilik yapmasına rağmen mahalle delegesi seçilemedi.

Özgür Özel 26 Ocak 2020’de Yunus Emre ilçesinde yine aday çıkardı, yine kaybetti.

Özgür Özel, 23 Şubat 2020’de Manisa İl Kongesi’ndeki seçimleri de kaybetti.

14 Mayısı seçiminden iki ay önce CHP Manisa İl Yönetimi’ni görevden aldıran Özgür Özel, yerine 36 kişilik yönetimin atanmasını sağladı. Seçimlerin kaybedilmesinin ardından Manisa il yönetiminden Özel’e yakın 24 kişi istifa etti.

CHP Genel Merkezi, çoğunluğun istifasıyla düşen Manisa İl Yönetimi’ne, Özgür Özel’in karşısına çıktığı her seçimde yenildiği isim olan eski İl Başkanı Semih Balaban ile hareket eden 33 asil 12 yedek üye atandı.

ÖZEL'İ PARLATAN MANŞETLER

Bütün seçimleri kaybetmesine rağmen CHP'de basamakları birer birer yükselen Özgür Özel'in "manşetlerle" parlatıldığı ortaya çıkmıştı.

CHP Grup Başkanvekili olmadan önce 100’ü aşkın haber ile FETÖ medyası tarafından parlatıldığı öğrenilen Özgür Özel’in, kritik süreçlerde hep örgüte müzahir medya kuruluşlarında beyanatlarına yer verildiği kayıtlara geçti.

Özel’in; FETÖ iltisaklı Samanyolu TV ve Kanaltürk TV’de programlara çıkarıldığı, Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı’nda özel beyanlarına yer verildiği, Bugün ve Taraf gazetesinde sıklıkla haber yapıldığına ilişkin içerikler arşivlerdeki yerini koruyor.

Özgür Özel’in Zaman gazetesinde boy gösterdiği bazı haberler şunlar:

Torba Değil Çorba Yasa (28.06.2014)

Zulm ile abad olanın sonu berbat olur (06.05.2015)

Türkiye’de maden ve imar rantını yöneten Erdoğan (02.11.2014)

Tutuklu öğretmenler MEB'in baskısıyla işten attırılmış

Yine aynı katil taşeron (14.07.2014)

Hakim, Sensörleri Sordu (19.05.2014)

Kürsüye Siyah Baretle Çıktı (22.05.2014)

CHP Ezidilere yardıma gidiyor (18.08.2014)

"Soma soruşturması kapatılıyor" iddiası Meclis’e taşındı (12.09.2014)

A.Ş. tipi devletlerde yol parası olmadığı için mahkumlar ölüyor! (24.03.2015)

Hukukun intikam aracı olarak kullanılması kabul edilemez (12.11.2015)

TARAF’IN GÖZDESİ

FETÖ’nün saldırgan gazetesi Taraf’ın adeta gözde vekili olan Özgür Özel’in bu gazetede konu olduğu haberlerden bazıları şunlar:

Özel: Erdoğan’ın sözleri darbedir

Danıştay kararı sızdırıldı (09.11.2014)

Öldürmeye devam (07.08.2015)

Özel cezaevindeki çocuk mahkumları Taraf’a anlattı (10.08.2013)

Vatandaşın vergisi ile yandaş yayına itiraz (17.07.2014)

Madenciye yardım paraları nerede? (08.07.2014)

AKP çöküşünü seçim hileleriyle engelleyecek (22.05.2015)

301 işçiyi öldürdü üstüne bir de 86 milyon lira alacak (18.07.2014)

Türkiye Avrupa’da kızamık şampiyonu (12 Kasım 2013)

Barajlardaki hadi hadi sistemi (28.08.2014)

Soma raporu yine bitirilemedi (31.08.2014)

Çocuk işçi çalıştıran patron hapse girsin (30.05.2014)

TRT için araştırma komisyonu önergesi (02.08.2014)

Ön seçimden gençler çıktı (31.03.2015)

FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Bugün gazetesinde Özgür Özel’in yer aldığı haberlerin bir kısmı şöyle:

Hükümet Soma'yı unutturuyor (16.06.2014)

(Dershanelerin kapatılmasıyla) Vatandaş zarar görür (18.11.2013)

Milli maçları sorunca megafonlar sökülmüş (26.05.2014)

Soma raporu katliamı belgeledi (22.09.2014)

Siyasilere dokunuyor diye gizlenmiş (18.09.2014)

SAMANYOLU’NUN MÜDAVİM KONUĞU

CHP’li Özel, örgüte yakın televizyon kanallarında da sık sık boy gösterdi.

Özgür Özel, KHK ile kapatılan Samanyolu TV ve Samanyolu Haber’de 2 Ekim 2014, 27 Nisan 2015, 31 Ağustos 2015, 1 Ekim 2015, 14 Mart 2015 tarihlerinde yayın konuğu olarak konuşturuldu.

Özel, 25 Eylül 2014 tarihinde Kanaltürk TV’de konuk edildi.

FETÖ SANIKLARINA ZİYARETE KOŞTU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ medyasında cirit attığı süreçte, adli tahkikata uğrayan FETÖ sanıklarına da ziyaret gerçekleştiriyordu.

Özel, 10 Ekim 2015’te İzmir’deki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiyi ziyaret etti. Özel, “Bugün gelinen noktada o göz altı görüntüleri hepimizin yüreklerini sızlattı” dedi.

Özel, beraberindeki heyet ile birlikte cezaevindeki FETÖ’cüler Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı ve eski hakim Süleyman Karaçöl ile görüştü.

CHP’li Özel, MİT TIR’larına kumpas davasında gerekçesiyle tutuklanan dönemin Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Erdal Turna, Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube MüdürüBinbaşı Mehmet Fırat, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Bekir Karataş, Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu ve Biyoloji Şube Müdürlüğü Laboratuvar Amir Vekili Yarbay Mustafa Yardımcı ile görüşme sağladı. Hadımköy Askeri Cezaevi’nde görüşme gerçekleştirdi.

28 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen görüşmenin ardından Özel’in aldığı notları Cihan Haber Ajansı’na aktardığı, örgüte ait Meydan gazetesinin 1 Ocak 2016’da “MİT TIR’ları tutuklusu subaylardan şok açıklamalar” sözleriyle konuyu haberleştirdiği kaydedildi.