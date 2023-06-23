Özcan: Mansur Yavaş, Akşener'e kazık attı

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, partisinin kirli çamaşırlarını ortaya döktü. CHP'de FETÖ'cülerin cirit attığını söyleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Terör sevicileri toplamış çevresine." diye konuştu.

Sözlerinin devamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef alan Özcan, "Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti, Meral Hanım da masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' çağrısı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığına ve partisinin kirli çamaşırlarını ortaya döktü.

"FETÖ'cüler CHP'de cirit atıyor"

CHP'de FETÖ'cülerin cirit attığını söyleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Terör sevicileri toplamış çevresine." diye konuştu. Partiden ihraç edilme sebebine de değinen Özcan, "Salı günü parlamentoya gittim. Yeni seçilen arkadaşlarımızı kutladım. Arkadaşlara ‘Sayın İmamoğlu bu partinin yeni Genel Başkanı olmalıdır, bir an önce de bunu açıklamalıdır ama İmamoğlu aday olmazsa, ben aday olarak çıkacağım’ dedim, bunun bedelini ödüyorum. Kılıçdaroğlu göründüğü gibi demokrat biri değil, ağzından demokrasiyi düşürmüyor ama demokrasi adına yaptığı hiçbir şey yok." dedi.

Sözlerinin devamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef alan Özcan, "Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti, Meral Hanım da masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in 3 Mart'ta altılı masadan kalkmasıyla ilgili Özcan "Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte ‘Yanındayız’ tweetini atan Mansur Yavaş’tı. Açık olarak bunları konuşmak gerekir. Ben hayatım boyunca doğruları konuştuğum için kısa vadede başım derde giriyor, orta ve uzun vadede kazanıyorum." ifadelerini kulllandı.