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"Osman Kavala gibi hainler Türk adaleti önünde hesap veriyor"

MHP Gaziantep Milletvekili Atay, "Küresel güçlere ve gizli servislere hizmet eden devlet düşmanlığı yapan Osman Kavala gibi hainler Türk adaleti önünde hesap veriyor. Kravatlı teröristlerle kahvaltıda buluşma hayali kuranlar hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

İç Politika 15.12.2021, 19:49
"Osman Kavala gibi hainler Türk adaleti önünde hesap veriyor"

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 9. maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, yatırımlar konusunda kaynakların verimli ve etkin kullanılmadığı gerekçesiyle iktidarı eleştirdi.

Türkiye'nin tarımda gübresi, ilacı, tohumuyla dışarı bağımlı olduğunu ileri süren Filiz, "Yanlış tarım politikaları ve yetersiz destekler çiftçileri çökertmiş, vatandaşı ekmek kuyruğuna mahkum etmiştir. Hesapsız tarım ürünleri ve hayvan ithalatları tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir. Yanlış politikalar esnafı da bitirmiştir, emekliyi de... " diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin parlamenter sisteminin ağırlıklarından ve küflü prangalarından kurtulduğunu söyledi.

Atay, yeni sistemle birlikte yönetimde çift başlılık ortadan kaldırılarak; hızlı karar alan ve uygulayan, bu sayede müreffeh yarınlar için üretkenliğini artıran, içerideki problemlerden kurtularak bölgede ve dünyada söz sahibi olmaya başlayan büyük Türkiye hedefinin temellerinin atıldığını kaydetti.

Atay, terör örgütlerinin faaliyetlerinin akamete uğratıldığını vurgulayarak, "Sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru, planlayıcıların başına geçirilmiştir. Kürdistan hayali kuran kravatlı bölücü teröristler Türk adaletinden kaçamamıştır. Küresel güçlere ve gizli servislere hizmet eden devlet düşmanlığı yapan Osman Kavala gibi hainler Türk adaleti önünde hesap veriyor. Kravatlı teröristlerle kahvaltıda buluşma hayali kuranlar hüsrana uğrayacaktır." görüşünü paylaştı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da konuşmasında HDP Kadın Meclisi olarak yaptıkları görüşmeleri ve kadınların kendilerine aktardığı sorunları paylaştı.

Siyasette eşit temsiliyeti isteyen ve HDP'nin 25, AK Parti'nin 53, CHP'nin 13 ve MHP'nin 5 kadın milletvekili olduğunu belirten Başaran, "TBMM'de eşit temsiliyeti de bizim sayemizde sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, ekonominin freni patlamış kamyon gibi yokuştan yuvarlandığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilmesi sonrasında doların üç katına çıktığını belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

"84 milyon yoksullaştı. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz, işsizlikte rekor üzerine rekor kırıyoruz. Enflasyon rakamlarımız hızlıca üç haneli rakamlara doğru gidiyor.

Ortaya bir 'Çin modeli' atılıyor, eğer Çin modelinden kastınız Türkiye'yi ucuz iş gücü cennetine çevirmekse bunu zaten başardınız. Sizin modeliniz Çin değil, sizin modeliniz Bangladeş." diye konuştu."

Şahsı adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ise hükümetin 2021 yılında açılışını yaptığı yatırımları anlattı. Özsoy, "Bu hizmetleri görmek için milli bakışlara sahip gözler lazım ve yapılanları anlamak için vatan sevdası ile yanan yürekler gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Özsoy, mazlum coğrafyaların ümidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan onur duyduğunu söyledi. Milli ve manevi değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkan Cumhur İttifakı'nın da üyesi olmaktan şeref duyduğunu belirten Özsoy, "Biz gece gündüz çalışırken birileri neler yaptılar? Devletin memurunu, bürokratını, öğretmenini tehdit ettiler. Şehit ailelerine küfür ettiler. Çiftçilerimize hakaret ettiler. Terörist başı ile kahvaltı hayalleri kurdular. Gençlerimizi sokağa dökmeye çalıştılar, vatan hainlerine sahip çıktılar." şeklinde konuştu.

Şahsı adına söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da AK Parti Grubu'na yönelik olarak ekonomiye dış güçlerin müdahalesinin olup olmadığı sorusunu yönelterek, "Bakana göre yok, Cumhurbaşkanına göre var, milletvekillerine göre var. " dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 9. maddesi kabul edildi.

#mhp #bütçe #sermet atay #Osman Kavala
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